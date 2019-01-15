Сборная России проиграла бразильцам на групповом этапе ЧМ по гандболу

Гандболист сборной России Тимур Дибиров на 54-й минуте получил красную карточку за толчок вратаря.
Россияне выступают в группе А вместе со сборными Бразилии, Германии, Сербии, Франции и объединенной командой Кореи. Гандболисты сборной России потерпели на этом турнире первое поражение — ранее в первом матче группы А россияне сыграли вничью с сербами (30:30), во втором обыграли корейцев (34:27), а в третьем сыграли вничью с немцами (22:22). Россияне занимают четвертое место в группе, набрав четыре очка в четырех матчах, бразильцы набрали столько же очков и идут третьими благодаря победе над россиянами. Позднее во вторник в группе А пройдут две встречи — корейцы сыграют с сербами, а немцы встретятся с французами.
В заключительном матче первого группового этапа сборная России сыграет с командой Франции. Встреча состоится 17 января и начнется в 22:30 мск.
В турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд, по три лучшие сборные из каждой группы выйдут во второй групповой раунд.
Чемпионат мира по гандболу в Германии и Дании завершится 27 января.