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20:11 (мск), источник: ТАСС

Сборная России проиграла бразильцам на групповом этапе ЧМ по гандболу

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу уступила команде Бразилии со счетом 23:25 в четвертом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Германии и Дании. Встреча состоялась на Mercedes-Benz Arena в Берлине.

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Источник: РИА "Новости"

Гандболист сборной России Тимур Дибиров на 54-й минуте получил красную карточку за толчок вратаря.

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Россияне выступают в группе А вместе со сборными Бразилии, Германии, Сербии, Франции и объединенной командой Кореи. Гандболисты сборной России потерпели на этом турнире первое поражение — ранее в первом матче группы А россияне сыграли вничью с сербами (30:30), во втором обыграли корейцев (34:27), а в третьем сыграли вничью с немцами (22:22). Россияне занимают четвертое место в группе, набрав четыре очка в четырех матчах, бразильцы набрали столько же очков и идут третьими благодаря победе над россиянами. Позднее во вторник в группе А пройдут две встречи — корейцы сыграют с сербами, а немцы встретятся с французами.

В заключительном матче первого группового этапа сборная России сыграет с командой Франции. Встреча состоится 17 января и начнется в 22:30 мск.

В турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд, по три лучшие сборные из каждой группы выйдут во второй групповой раунд.

Чемпионат мира по гандболу в Германии и Дании завершится 27 января.

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