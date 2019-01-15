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20:44 (мск), источник: ТАСС

Гандболисту Дибирову грозит дисквалификация на следующий матч ЧМ с французами

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Гандболист сборной России Тимур Дибиров, вероятно, будет дисквалифицирован на последний матч первого группового этапа чемпионата мира с командой Франции. Такое мнение ТАСС по телефону высказал генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник сборная России уступила бразильцам в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 23:25. Дибиров на 54-й минуте получил красную карточку за толчок вратаря.

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«Ему грозит дисквалификация на матч с французами, потому что это прямая красная карточка, — отметил Воронин. — Наверняка судейская бригада напишет рапорт, и я думаю, что следующий матч Тимур пропустит. Никто не знает, что случилось на самом деле, вратарь прыгал и по касательной его задел ногой. Думаю, любой мужчина, если поставит себя на его место, среагировал бы».

Воронин считает, что подавать протест на красную карточку не имеет смысла. «Мы понимаем, что это повлекло за собой двухминутное удаление, но не вправе его осуждать, я не увидел в его ответной реакции красной карточки. Две минуты — да, но надо смотреть, из-за чего это произошло, обоюдное удаление было бы более справедливым решением. В этой ситуации подавать протест — бесполезный ход, поверьте», — добавил генеральный директор ФГР.

В заключительном матче первого группового этапа сборная России сыграет с командой Франции 17 января. Россияне занимают четвертое место в группе, набрав четыре очка в четырех матчах, бразильцы набрали столько же очков и идут третьими благодаря победе над россиянами. Во второй групповой этап выйдут три лучшие команды группы. Финал турнира состоится 27 января.

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