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13:35 (мск), источник: Матч ТВ

Сборная России и посол РФ в Германии встретились в Берлине

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев провел встречу с мужской сборной России по гандболу.

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Источник: РИА "Новости"

Мероприятие состоялось накануне в посольстве РФ в Берлине. По словам Нечаева, он внимательно следит за выступлением национальной команды на чемпионате мира. Также посол пожелал удачи сборной в предстоящем матче пятого тура группового этапа с Францией. В ответной речи игроки поблагодарили Нечаева за прием и подарили ему футболку сборной с автографами всех гандболистов.

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— Очень приятно, что нашу команду поддерживают даже далекие от гандбола дипломаты. Важно, что, хотя и не все получается, болельщики видят наши старания и самоотдачу, — сказал линейный сборной России Сергей Горпишин в эфире «Матч ТВ». — В эмоциональном плане полезно немного отвлечься от гандбола, услышали много интересного, в здании очень красиво. Французы — это топ-команда, многократные чемпионы мира. Уверен, что каждый игрок их сборной будет мотивирован, — добавил вратарь Олег Гамс.

Матч Франции и России пройдет 17 января и начнется в 22:30 (мск). Команде Эдуарда Кокшарова надо обыгрывать действующих чемпионов мира и рассчитывать, что бразильцы не выиграют у объединенной команды Кореи.

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