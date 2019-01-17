Сборная России и посол РФ в Германии встретились в Берлине

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие состоялось накануне в посольстве РФ в Берлине. По словам Нечаева, он внимательно следит за выступлением национальной команды на чемпионате мира. Также посол пожелал удачи сборной в предстоящем матче пятого тура группового этапа с Францией. В ответной речи игроки поблагодарили Нечаева за прием и подарили ему футболку сборной с автографами всех гандболистов.

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— Очень приятно, что нашу команду поддерживают даже далекие от гандбола дипломаты. Важно, что, хотя и не все получается, болельщики видят наши старания и самоотдачу, — сказал линейный сборной России Сергей Горпишин в эфире «Матч ТВ». — В эмоциональном плане полезно немного отвлечься от гандбола, услышали много интересного, в здании очень красиво. Французы — это топ-команда, многократные чемпионы мира. Уверен, что каждый игрок их сборной будет мотивирован, — добавил вратарь Олег Гамс.