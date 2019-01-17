Сборная России и посол РФ в Германии встретились в Берлине
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев провел встречу с мужской сборной России по гандболу.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев провел встречу с мужской сборной России по гандболу.
Мероприятие состоялось накануне в посольстве РФ в Берлине. По словам Нечаева, он внимательно следит за выступлением национальной команды на чемпионате мира. Также посол пожелал удачи сборной в предстоящем матче пятого тура группового этапа с Францией. В ответной речи игроки поблагодарили Нечаева за прием и подарили ему футболку сборной с автографами всех гандболистов.
— Очень приятно, что нашу команду поддерживают даже далекие от гандбола дипломаты. Важно, что, хотя и не все получается, болельщики видят наши старания и самоотдачу, — сказал линейный сборной России Сергей Горпишин в эфире «Матч ТВ». — В эмоциональном плане полезно немного отвлечься от гандбола, услышали много интересного, в здании очень красиво. Французы — это
Матч Франции и России пройдет 17 января и начнется в 22:30 (мск). Команде Эдуарда Кокшарова надо обыгрывать действующих чемпионов мира и рассчитывать, что бразильцы не выиграют у объединенной команды Кореи.