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00:28 (мск), источник: ТАСС

Сборная России проиграла французам в заключительном матче группового этапа ЧМ по гандболу

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Франции со счетом 22:23 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Германии и Дании. Встреча состоялась на Mercedes-Benz Arena в Берлине.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне выступали в группе А вместе со сборными Бразилии, Германии, Сербии, Франции и объединенной командой Кореи. Гандболисты сборной России потерпели на этом турнире второе поражение, в первом матче группы А россияне сыграли вничью с сербами (30:30), затем обыграли корейцев (34:27), в третьем матче сыграли вничью с немцами (22:22), в четвертом — уступили бразильцам (23:25).

Сборная России заняла в группе четвертое место, набрав четыре очка в пяти матчах. Таким образом, из группы А в следующий раунд проходят сборные Германии (8 очков), Франции (7) и Бразилии (6). Теперь россияне сыграют за места с 13-го по 16-е, матчи пройдут 19—20 января в Кельне, в первой паре сыграют команды России и Македонии, во второй — сборные Чили и Катара. На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2017 году во Франции, сборная России заняла 12-е место.

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В турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд. Участие во второй групповой стадии примут команды Бразилии, Венгрии, Германии, Дании, Египта, Исландии, Испании, Туниса, Норвегии, Хорватии, Швеции и Франции. 12 сборных будут разделены на две группы, по две лучшие команды из которых выйдут в полуфиналы. Матч за третье место и финал пройдут 27 января в датском Хернинге.

Победитель чемпионата мира получит прямую путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Команды, занявшие места со второго по седьмое, сыграют в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в апреле, место соревнований будет определено позднее.

Первый чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 1938 году в Германии и завершился победой хозяев. В 1982-м чемпионом мира стала сборная СССР. Сборная России побеждала дважды (1993, 1997), в 1999 году российская команда в финале уступила гандболистам Швеции и с тех пор медали мировых первенств не завоевывала, а в 2011 году и вовсе не пробилась в финальный турнир. Больше всего побед на чемпионатах мира одержала сборная Франции — 6.

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