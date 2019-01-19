Ошиблись классом. Почему сборная России провалила чемпионат мира

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Мужская сборная России по гандболу провалила чемпионат мира.



Де-юре для команды Эдуарда Кокшарова турнир ещё не закончен. Впереди два матча в борьбе за 13-е место, однако на итог выступления россиян они уже не повлияют. Задача по попаданию в семёрку лучших сборных планеты, поставленная Федерацией гандбола России, не выполнена. Причём камнем преткновения для наших парней стал уже первый групповой этап.



Если оставить за скобками победный матч с откровенно слабой объединённой командой Кореи, то в каждой встрече российские гандболисты бились с соперниками до финального свистка и могли выиграть. Беда в том, что ни один из четырёх поединков так и не завершился в нашу пользу. Конечно, можно сетовать на невезение и злосчастные травмы основных игроков.

Или объективный уровень мужской сборной России сегодня таков, и это просто надо принять?

Проблемы в командном нападении

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Сразу после жеребьёвки стало ясно, что ключевыми для нашей команды будут матчи с сербами и бразильцами. Как ни печально, именно эти встречи получились для россиян худшими на турнире по качеству игры. Стартовый матч со сборной Сербии складывался для подопечных Кокшарова трудно. Россияне волновались и ошибались, до последних минут почти не выручали вратари, а не отпустить оппонентов и зацепиться за ничью удалось только благодаря феноменальной игре опытнейшего Тимура Дибирова.

Вообще, ставка на индивидуальные действия и проблемы с командным нападением прослеживались у сборной России на протяжении всего группового этапа. В основном забивать удавалось благодаря мастерству отдельных игроков, поэтому в большинстве матчей голы давались нашим парням труднее, чем соперникам. Плюс часто приходилось догонять, что отнимало много сил, и к решающим минутам наши подходили измотанными.

Неоднозначный дебют Кокшарова

Чемпионат мира в Германии и Дании стал дебютным не только для многих игроков, но и для главного тренера команды Эдуарда Кокшарова. Олимпийский чемпион Сиднея заметно нервничал и, как показалось, так и не смог до конца справиться с волнением. Переживания тренера приводили к неоднозначным решениям, а главное — точно не добавляли уверенности гандболистам. А ведь именно уверенности и стабильности сборной России и не хватило, чтобы пройти дальше.

Свой лучший гандбол на турнире россияне показали в матче с хозяевами и одними из фаворитов чемпионата мира немцами. Выдержав давление трибун и обескуражив мощных соперников, наша команда смогла на последних секундах вырвать суперэмоциональную ничью. К сожалению, уже на следующий день воодушевление болельщиков сменилось смятением. В ключевом матче с бразильцами подопечные Кокшарова выглядели опустошёнными и быстро отпустили соперника вперёд. Тяжёлая погоня увенчалась успехом, однако в итоге оказалась бесполезной. Как и ничья с Германией. Как и последующая упущенная победа в игре с французами.

А стоило ли упираться с немцами?

Матч с немцами стал для сборной России лучшим не только на этом чемпионате мира, но и, пожалуй, вообще за последние годы. Правда, класс нашей команды пока не позволяет ей выдавать феерические игры как по заказу. Эмоциональная выхолощенность привела к обилию ошибок в игре со средним по уровню соперником, а в решающие минуты у сборной России не нашлось лидера, каким становился Дибиров в матчах с сербами и немцами. Сам Тимур в концовке был удалён и наблюдал за проблемами команды со стороны.



Разумеется, после фатального поражения от Бразилии эксперты и болельщики усомнились в том, стоило ли рвать жилы с немцами. Однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, наши парни подарили стране невероятные эмоции, зарядили болельщиков оптимизмом и впервые за долгое время дали повод гордиться мужским гандболом. Кроме того, набранное в матче с Германией очко очень бы пригодилось во втором раунде, обыграй наши Бразилию. С другой стороны, сил и эмоций в игре с хозяевами действительно было потрачено неимоверно много. Это признал и Кокшаров, и его гандболисты.

Через какое-то время ничья с Германией забудется, и останется только итоговое место на чемпионате мира. А оно точно не будет выше 13-го.

Будущее уже сегодня

Несмотря на все трудности, травмы Игропуло, Атьмана, Горбока и Шельменко, волнение тренеров и игроков, были в выступлении сборной России и радостные моменты. Прежде всего речь о добротном дебюте Сергея Марка Косоротова. 19-летний игрок ехал на турнир в качестве будущего национальной команды, но всего за несколько матчей стал её настоящим. Символично, что именно Сергею Марку Кокшаров доверил решающий бросок в матче с немцами, и молодой гандболист не подвёл. Конечно, ему пока не хватает стабильности, которая придёт с опытом, а ещё надо серьёзно прибавлять в защите. Но свой шанс на конкретном чемпионате Косоротов использовал почти по максимуму.

Полезно сыграли вратари. Виктор Киреев, несмотря на травму пальца, тащил в матчах с Германией и Францией, а Олег Грамс постоянно спасал команду во встрече с бразильцами. В принципе, в надёжности последнего рубежа обороны мы убеждались не раз. И Киреев, и Грамс способны выдать классный турнир. Главное, чтобы партнёры были под стать.

Дорога в Токио закрыта?

Задача попасть конкретно в топ-7 была обусловлена порядком отбора на Олимпийские игры-2020. Право сыграть в квалификации Олимпиады получат семь лучших команд чемпионата мира. Россиян среди них не будет, но шансы пробиться на Игры остаются. Ключевое значение в плане шансов на поездку в Токио будет иметь чемпионат Европы-2020. Если говорить откровенно, перспективы попадания россиян на Игры пока выглядят малореальными. Но всё-таки не фантастическими.