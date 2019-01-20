Сборная России по гандболу проиграла команде Катара и заняла 14-е место на ЧМ
ТАСС, 20 января. Гандболисты сборной России проиграли команде Катара со счетом 28:34 в матче за 13-е место чемпионата мира. Встреча прошла в немецком Кёльне.
ТАСС, 20 января. Гандболисты сборной России проиграли команде Катара со счетом 28:34 в матче за 13-е место чемпионата мира. Встреча прошла в немецком Кёльне.
Россияне на первом групповом этапе выступали в группе А вместе со сборными Бразилии, Германии, Сербии, Франции и объединенной командой Кореи. В первом матче группы А россияне сыграли вничью с сербами (30:30), затем обыграли корейцев (34:27), сыграли вничью с немцами (22:22), уступили бразильцам (23:25) и французам (22:23). Сборная России заняла в группе четвертое место, набрав четыре очка в пяти матчах и не сумев выйти во второй групповой этап, продолжила выступление в утешительном турнире за 13−16-е места. В полуфинале турнира российская команда обыграла македонцев (30:28).
На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2017 году во Франции, сборная России заняла 12-е место.
Победитель чемпионата мира получит прямую путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Команды, занявшие места со второго по седьмое, сыграют в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в апреле, место соревнований будет определено позднее. Чемпионат мира в Германии и Дании завершится 27 января.