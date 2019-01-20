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19:38 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по гандболу проиграла команде Катара и заняла 14-е место на ЧМ

ТАСС, 20 января. Гандболисты сборной России проиграли команде Катара со счетом 28:34 в матче за 13-е место чемпионата мира. Встреча прошла в немецком Кёльне.

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Источник: AP 2019
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Россияне на первом групповом этапе выступали в группе А вместе со сборными Бразилии, Германии, Сербии, Франции и объединенной командой Кореи. В первом матче группы А россияне сыграли вничью с сербами (30:30), затем обыграли корейцев (34:27), сыграли вничью с немцами (22:22), уступили бразильцам (23:25) и французам (22:23). Сборная России заняла в группе четвертое место, набрав четыре очка в пяти матчах и не сумев выйти во второй групповой этап, продолжила выступление в утешительном турнире за 13−16-е места. В полуфинале турнира российская команда обыграла македонцев (30:28).

На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2017 году во Франции, сборная России заняла 12-е место.

Победитель чемпионата мира получит прямую путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Команды, занявшие места со второго по седьмое, сыграют в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в апреле, место соревнований будет определено позднее. Чемпионат мира в Германии и Дании завершится 27 января.

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