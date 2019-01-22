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10:57 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты Германии и Франции стали полуфиналистами чемпионата мира

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборных Германии и Франции первыми обеспечили себе выход в полуфинал чемпионата мира, который проходит на аренах Германии и Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче предпоследнего тура основного группового этапа немецкая дружина переиграла в Кельне хорватов с минимальным перевесом 22:21, а действующие чемпионы планеты французы разгромили исландцев — 31:22. Команда Испании была сильнее бразильцев — 36:24.

Турнирное положение перед заключительным туром: Германия — 7 очков, Франция — 7, Испания — 4, Хорватия — 4, Бразилия — 2, Исландия — 0. В среду, 23 января, состоятся последние встречи: Бразилия — Исландия, Германия — Испания, Франция — Хорватия.

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В другой группе, базирующейся в датском Хернинге, обладатели двух путевок в полуфинал определятся только после заключительных встреч 23 января: Тунис — Египет, Норвегия — Венгрия, Дания — Швеция.

Турнирное положение: Дания — 8, Швеция — 6, Норвегия — 6, Венгрия — 3, Египет — 1, Тунис — 0.

Полуфинальные игры пройдут 25 января в Гамбурге, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 27 января в Хернинге.

На прошлом мировом первенстве, проходившем два года назад во Франции, хозяева завоевали свой шестой чемпионский титул, обыграв в финале норвежцев — 33:26. Третье место заняли словенские гандболисты, одолевшие хорватов — 31:30.

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