Гандболисты Германии, Дании, Норвегии и Франции вышли в ½ финала ЧМ

Действующие чемпионы планеты гандболисты сборной Франции 25 января в первом полуфинале в Гамбурге встретятся с командой Дании.

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Во второй встрече за выход в финал сыграют сборные Германии и Норвегии.

Победители полуфинальных матчей 27 января в датском Хернинге встретятся в решающем поединке за золото, а проигравшие поспорят за бронзу.