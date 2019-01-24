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12:24 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты Германии, Дании, Норвегии и Франции вышли в ½ финала ЧМ

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате мира по гандболу, который проходит в Германии и Дании, определились участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионы планеты гандболисты сборной Франции 25 января в первом полуфинале в Гамбурге встретятся с командой Дании.

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Во второй встрече за выход в финал сыграют сборные Германии и Норвегии.

Победители полуфинальных матчей 27 января в датском Хернинге встретятся в решающем поединке за золото, а проигравшие поспорят за бронзу.

На прошлом мировом первенстве, проходившем два года назад во Франции, хозяева завоевали свой шестой чемпионский титул, обыграв в финале норвежцев — 33:26. Третье место заняли словенские гандболисты, одолевшие хорватов — 31:30.

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