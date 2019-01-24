Гандболисты Германии, Дании, Норвегии и Франции вышли в ½ финала ЧМ

Действующие чемпионы планеты гандболисты сборной Франции 25 января в первом полуфинале в Гамбурге встретятся с командой Дании.
Во второй встрече за выход в финал сыграют сборные Германии и Норвегии.
Победители полуфинальных матчей 27 января в датском Хернинге встретятся в решающем поединке за золото, а проигравшие поспорят за бронзу.
На прошлом мировом первенстве, проходившем два года назад во Франции, хозяева завоевали свой шестой чемпионский титул, обыграв в финале норвежцев — 33:26. Третье место заняли словенские гандболисты, одолевшие хорватов — 31:30.