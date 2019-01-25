Два белорусских гандболиста перешли в зарубежные клубы
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских гандболиста, ранее выступавших в составе минского СКА, подписали контракты с зарубежными клубами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских гандболиста, ранее выступавших в составе минского СКА, подписали контракты с зарубежными клубами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24-летний разыгрывающий Глеб Гарбуз будет играть в швейцарском клубе «Кринс-Люцерн». Контракт белоруса рассчитан до финиша сезона 2019/20. Новая команда Глеба Гарбуза ведет борьбу за право остаться в элитном дивизионе швейцарского первенства. Дебют белорусского гандболиста может состояться 3 февраля, когда «Кринс-Люцерн» сыграет в гостях у цюрихской «Амецитии».
Еще один бывший минский «армеец» 25-летний левый полусредний Алексей Хадкевич перебрался в клуб второго дивизиона чемпионата Румынии «Васлуй». Дебютировать в румынском первенстве белорус может 2 февраля, когда «Васлуй» примет на своей арене «Брашов».