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18:27 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты СКА уступили «Кронону» в чемпионате Беларуси

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА неожиданно проиграли гродненскому «Кронону» в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Первый тайм вице-чемпионы страны выиграли с минимальным перевесом — 18:17. После перерыва гродненские гандболисты догнали соперников, а в самом конце сумели вырвать победу со счетом 34:33.

Лидер первенства действующий чемпион Беларуси Брестский гандбольный клуб имени Мешкова не испытал проблем в домашней встрече с могилевским клубом «Машека» — 44:22 (21:10). Это 18-я победа брестчан в 18 проведенных матчах — 36 очков. На втором месте СКА — 25 (17 игр), третьим идет «Кронон» — 17 (18).

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