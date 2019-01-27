Гандболисты СКА уступили «Кронону» в чемпионате Беларуси
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА неожиданно проиграли гродненскому «Кронону» в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА неожиданно проиграли гродненскому «Кронону» в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый тайм
Лидер первенства действующий чемпион Беларуси Брестский гандбольный клуб имени Мешкова не испытал проблем в домашней встрече с могилевским клубом «Машека» — 44:22 (21:10). Это 18-я победа брестчан в 18 проведенных матчах — 36 очков. На втором месте СКА — 25 (17 игр), третьим идет «Кронон» — 17 (18).