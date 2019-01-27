Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Анже
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад0
Уэска0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино1
Интер0
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Эспаньол
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
20:00
Фортуна Д0
РБ Лейпциг4
Футбол. Зарубежный
19:00
Амьен0
Лион1
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона0
Барселона2
Хоккей. КХЛ
17:30
Локомотив1
Сочи0
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик3
Торпедо НН1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария4
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье2
Кан0
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья0
Фрозиноне4
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта3
Рома3
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма2
СПАЛ3
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг6
Автомобилист3
Футбол. Зарубежный
14:30
Кьево3
Фиорентина4
Футбол. Зарубежный
14:00
Вальядолид2
Сельта1
Все события
Фоторепортажи
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
12Алина Загитова не смогла защитить титул на ЧЕ
21:50 (мск), источник: ТАСС

Сборная Дании победила команду Норвегии в финале чемпионата мира по гандболу

ТАСС, 27 января. Мужская сборная Дании по гандболу выиграла чемпионат мира, победив в финальном матче команду Норвегии со счетом 31:22. Встреча состоялась в датском Хернинге.

Наверх
Источник: AFP 2019
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Турнир проходил в Германии и Дании. Ранее в матче за третье место французы обыграли немецкую сборную — 26:25.

Таким образом, согласно регламенту, команда Дании получила прямую путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Команды, занявшие места со второго по седьмое (сборные Норвегии, Франции, Германии, Швеции, Хорватии и Испании), обеспечили себе место в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в апреле 2020 года.

Российская сборная не сумела преодолеть первый групповой этап турнира и в итоге заняла 14-е место.

 Сколько получает за один бой Федор Емельяненко
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Емельяненко впервые прокомментировал поражение от Райана Бейдера
«Барселона» одержала восьмую победу подряд в чемпионате Испании
Олимпийская чемпионка назвала крахом результат Загитовой на ЧЕ
Вратарь «Зенита» перешел в «Олимпиакос» на правах аренды
Вольфганг Пихлер отказался считать Губерниева журналистом
Вратарь «Аякса» забил гол и вывел клуб в четвертьфинал Кубка
«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче чемпионата Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь