Сборная Дании победила команду Норвегии в финале чемпионата мира по гандболу

Турнир проходил в Германии и Дании. Ранее в матче за третье место французы обыграли немецкую сборную — 26:25.

Таким образом, согласно регламенту, команда Дании получила прямую путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Команды, занявшие места со второго по седьмое (сборные Норвегии, Франции, Германии, Швеции, Хорватии и Испании), обеспечили себе место в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в апреле 2020 года.