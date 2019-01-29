Двукратный чемпион СССР по гандболу Церцвадзе скончался в Грузии

«Почетный президент Федерации гандбола Грузии, признанный во всем мире грузинский гандболист Джемал Церцвадзе скончался на 80-м году жизни. Его смерть является большой потерей для всего спортивного сообщества», — сказано в сообщении.
Похороны Церцвадзе пройдут 31 января в Тбилиси. Церемония прощания состоится во Дворце спорта, построенном в 1961 года, где он выступал за местный «Буревестник» и сборную СССР.
Джемал Давидович Церцвадзе родился 7 мая 1939 года в Тбилиси, с 1958 по 1975 год выступал за «Буревестник», 10 раз подряд становясь лучшим бомбардиром чемпионатов СССР. Вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат страны (1962, 1964). В составе сборной СССР играл на трех чемпионатах мира (1964,1967, 1970), где два раза был признан самым техничным игроком турнира и три раза включен в символическую сборную мира. За сборную СССР сыграл 78 матчей и забросил 276 мячей, считается одним из лучших нападающих в истории мирового гандбола, за что в конце 1960-х годов в зарубежной прессе получил прозвище «Пеле гандбола».