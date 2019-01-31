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21:29 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболисты «Спартака» обыграли «СГАУ-Саратов» в матче чемпионата России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Гандболисты московского «Спартака» одержали победу над клубом «СГАУ-Саратов» в матче чемпионата России.

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Встреча, состоявшаяся в Саратове, завершилась со счетом 28:23 (14:11) в пользу гостей.

Результаты других матчей дня:

«Сунгуль» (Снежинск) — «Динамо» (Астрахань) — 25:31,

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Каустик» (Волгоград) — 35:32.

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