Гандболисты «Спартака» обыграли «СГАУ-Саратов» в матче чемпионата России
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Гандболисты московского «Спартака» одержали победу над клубом «СГАУ-Саратов» в матче чемпионата России.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Гандболисты московского «Спартака» одержали победу над клубом «СГАУ-Саратов» в матче чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в Саратове, завершилась со счетом 28:23 (14:11) в пользу гостей.
Результаты других матчей дня:
«Сунгуль» (Снежинск) — «Динамо» (Астрахань) — 25:31,
«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Каустик» (Волгоград) — 35:32.