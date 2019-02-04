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09:23 (мск), источник: ТАСС

Федерация гандбола планирует открыть в Москве специализированный дворец на 6 тыс. зрителей

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Гандбольный дворец вместимостью 6 тыс. зрителей может появиться в Москве. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы планируем создать в Москве Дом гандбола — дворец приблизительно на шесть тысяч зрителей, в котором могли бы проходить матчи национальных сборных и игры суперлиги, с музеем нашего вида спорта. Я готов профинансировать строительство — не как президент федерации, а как глава компании “Дело”. Есть договоренности с другими инвесторами», — рассказал Шишкарев.

Как отметил Шишкарев, ФГР может реализовать совместный проект с Российским футбольным союзом.

«Решен вопрос в Ростове-на-Дону, выделена земля под стадион, там есть преданный гандболу человек — Иван Саввиди, он готов строить за свои деньги. Также я неоднократно предлагал за свой счет создать условия в Краснодаре, но пока не удается встретиться с губернатором края Вениамином Кондратьевым. У меня готовы предложения Александру Дюкову, кандидату в президенты Российского футбольного союза, об организации уникальных детско- юношеских соревнований по гандболу и мини-футболу, надеюсь, что диалог с РФС позволит нам “докрутить” тему с гандбольным “Зенитом”», — добавил собеседник агентства.

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