Федерация гандбола планирует открыть в Москве специализированный дворец на 6 тыс. зрителей

«Мы планируем создать в Москве Дом гандбола — дворец приблизительно на шесть тысяч зрителей, в котором могли бы проходить матчи национальных сборных и игры суперлиги, с музеем нашего вида спорта. Я готов профинансировать строительство — не как президент федерации, а как глава компании “Дело”. Есть договоренности с другими инвесторами», — рассказал Шишкарев.

«Решен вопрос в Ростове-на-Дону, выделена земля под стадион, там есть преданный гандболу человек — Иван Саввиди, он готов строить за свои деньги. Также я неоднократно предлагал за свой счет создать условия в Краснодаре, но пока не удается встретиться с губернатором края Вениамином Кондратьевым. У меня готовы предложения Александру Дюкову, кандидату в президенты Российского футбольного союза, об организации уникальных детско- юношеских соревнований по гандболу и мини-футболу, надеюсь, что диалог с РФС позволит нам “докрутить” тему с гандбольным “Зенитом”», — добавил собеседник агентства.