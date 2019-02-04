Шишкарев намерен переизбираться на пост главы Федерации гандбола России в 2020 году

Источник: РИА "Новости"

В декабре 2020 года пройдет очередная отчетно-выборочная конференция ФГР, на которой будет избран президент организации.

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«Я искренне влюблен в этот вид спорта и привык отдаваться делу без остатка, — сказал Шишкарев. — Да, есть очевидные успехи в женском гандболе, но задач и проблем еще предостаточно. Было бы странно, если бы я был всем доволен. И, конечно, я намерен продолжать работу в федерации, говорю это искренне и заинтересованно».

«Иногда бывает, конечно, обидно из-за тайных жалоб и обезличенной критики, но не настолько, чтобы хотелось бросить гандбол, — продолжил он. — Я просто перестал обращать на эти слова внимание — собака лает, караван идет. Мне нравится, что мы делаем, что мы создали действительно хорошую команду управленцев. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы я отказался от участия в следующих выборах президента ФГР».