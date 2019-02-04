Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
21:00
Фрозиноне
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Леганес
Футбол. Зарубежный
23:00
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
3.02
Лион2
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
3.02
Реал3
Алавес0
Футбол. Зарубежный
3.02
Рома1
Милан1
Хоккей. НХЛ
3.02
Монреаль КанадиенсОТ4
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
3.02
Каролина Харрикейнз3
Калгари Флэймз4
Все события
Фоторепортажи
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
10:30 (мск), источник: ТАСС

Исполком Федерации гандбола России в феврале разберет выступление мужской сборной на ЧМ

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) в середине февраля разберет выступление мужской российской сборной на чемпионате мира. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ФГР Сергей Шишкарев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На прошедшем в Германии и Дании чемпионате мира российские гандболисты заняли 14-е место.

«Однозначно это не провал, не беда и не катастрофа, такие оценки может давать обыватель, впечатленный успехами женской сборной, — отметил Шишкарев. — Я же даже в статусе главы федерации не хочу сейчас оценивать этот чемпионат мира. Ответственности не боюсь, и прямо могу сказать, что поставленная задача — выход в олимпийскую квалификацию — не решена, но выступление противоречивое, нужен внятный, многосторонний анализ всего произошедшего. В середине февраля пройдет заседание исполкома ФГР, на котором мы подробно разберем ситуацию и наметим пути дальнейшей работы».

По словам президента федерации, данный результат связан с естественным процессом обновления внутри национальной команды. «У нас состоялась новая команда, игроки поверили в себя, но не хватило длины скамейки запасных. Выступление сборной России — результат естественного процесса обновления, переориентации игроков, который не может пройти быстро. Нельзя более 15 лет оставаться без медалей, а тут взять и выиграть, и нам нужно было переломить эту тенденцию», — подчеркнул собеседник агентства.

Как отметил Шишкарев, на исполкоме будет рассмотрен вопрос дальнейшей работы Эдуарда Кокшарова на посту главного тренера сборной России. «Пускай Эдуард Александрович не находится в состоянии карт-бланша, а отчитается за свою работу. Исполком должен также услышать его оценку произошедшего и план дальнейшей работы. Я уверен, что Эдуард Александрович понимает свою ответственность, и все предпосылки для продолжения работы у него есть», — сказал глава ФГР.

Кокшаров работает с мужской сборной России с 2017 года.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой
Вера Звонарева поднялась на 21 строчку в рейтинге WTA
От Овечкина ждали рекорда, а он провалил матч после отпуска
Найден исчезнувший самолет футболиста Салы
Андрей Рублев покинул топ-100 рейтинга ATP
Гол Рашфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»
«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь