Исполком Федерации гандбола России в феврале разберет выступление мужской сборной на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

На прошедшем в Германии и Дании чемпионате мира российские гандболисты заняли 14-е место.

«Однозначно это не провал, не беда и не катастрофа, такие оценки может давать обыватель, впечатленный успехами женской сборной, — отметил Шишкарев. — Я же даже в статусе главы федерации не хочу сейчас оценивать этот чемпионат мира. Ответственности не боюсь, и прямо могу сказать, что поставленная задача — выход в олимпийскую квалификацию — не решена, но выступление противоречивое, нужен внятный, многосторонний анализ всего произошедшего. В середине февраля пройдет заседание исполкома ФГР, на котором мы подробно разберем ситуацию и наметим пути дальнейшей работы».

По словам президента федерации, данный результат связан с естественным процессом обновления внутри национальной команды. «У нас состоялась новая команда, игроки поверили в себя, но не хватило длины скамейки запасных. Выступление сборной России — результат естественного процесса обновления, переориентации игроков, который не может пройти быстро. Нельзя более 15 лет оставаться без медалей, а тут взять и выиграть, и нам нужно было переломить эту тенденцию», — подчеркнул собеседник агентства.

Как отметил Шишкарев, на исполкоме будет рассмотрен вопрос дальнейшей работы Эдуарда Кокшарова на посту главного тренера сборной России. «Пускай Эдуард Александрович не находится в состоянии карт-бланша, а отчитается за свою работу. Исполком должен также услышать его оценку произошедшего и план дальнейшей работы. Я уверен, что Эдуард Александрович понимает свою ответственность, и все предпосылки для продолжения работы у него есть», — сказал глава ФГР.