БГК имени Мешкова в матче SEHA-лиги примет румынский клуб «Стяуа»
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня возобновит выступление в чемпионате
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня возобновит выступление в чемпионате
В матче 14-го тура чемпионы Беларуси примут на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» гостей из румынского клуба «Стяуа» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5» в 18.30). В первом круге соревнований соперники встречались в Бухаресте и тогда брестчане потерпели крупное поражение со счетом 33:42.
После 13 проведенных встреч БГК имени Мешкова занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Румынская команда провела на матч больше и находится на 7-й позиции, имея в своем активе 15 зачетных баллов. Впереди брестчан хорватские «Нексе» и «Загреб», а также македонский «Вардар», у которых по 36 очков. За победу в матчах
Для БГК сегодняшний матч станет репетицией перед субботним поединком Лиги чемпионов в гостях у французского «Монпелье». После 10 туров брестские гандболисты имеют 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице группы А. Гандболисты «Монпелье», выигравшие Лигу чемпионов в прошлом сезоне, набрали всего 3 балла и занимают последнее, 8-е, место. Лидирует испанская «Барселона» — 18 очков, у немецкого клуба «Райн Левен», македонского «Вардара», венгерского «Веспрема» и польского «Виве» по 12 очков. В