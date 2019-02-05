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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова в матче SEHA-лиги примет румынский клуб «Стяуа»

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня возобновит выступление в чемпионате SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче 14-го тура чемпионы Беларуси примут на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» гостей из румынского клуба «Стяуа» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5» в 18.30). В первом круге соревнований соперники встречались в Бухаресте и тогда брестчане потерпели крупное поражение со счетом 33:42.

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После 13 проведенных встреч БГК имени Мешкова занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Румынская команда провела на матч больше и находится на 7-й позиции, имея в своем активе 15 зачетных баллов. Впереди брестчан хорватские «Нексе» и «Загреб», а также македонский «Вардар», у которых по 36 очков. За победу в матчах SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. По итогам регулярного чемпионата борьбу за награды продолжат 4 лучшие команды.

Для БГК сегодняшний матч станет репетицией перед субботним поединком Лиги чемпионов в гостях у французского «Монпелье». После 10 туров брестские гандболисты имеют 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице группы А. Гандболисты «Монпелье», выигравшие Лигу чемпионов в прошлом сезоне, набрали всего 3 балла и занимают последнее, 8-е, место. Лидирует испанская «Барселона» — 18 очков, у немецкого клуба «Райн Левен», македонского «Вардара», венгерского «Веспрема» и польского «Виве» по 12 очков. В плей-офф чемпионской Лиги выйдут 6 лучших клубов.

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