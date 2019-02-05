БГК имени Мешкова в матче SEHA-лиги примет румынский клуб «Стяуа»

В матче 14-го тура чемпионы Беларуси примут на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» гостей из румынского клуба «Стяуа» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5» в 18.30). В первом круге соревнований соперники встречались в Бухаресте и тогда брестчане потерпели крупное поражение со счетом 33:42.

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После 13 проведенных встреч БГК имени Мешкова занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Румынская команда провела на матч больше и находится на 7-й позиции, имея в своем активе 15 зачетных баллов. Впереди брестчан хорватские «Нексе» и «Загреб», а также македонский «Вардар», у которых по 36 очков. За победу в матчах SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. По итогам регулярного чемпионата борьбу за награды продолжат 4 лучшие команды.