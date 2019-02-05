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17:52 (мск), источник: ТАСС

Тренер гандбольного клуба «Кубань» Трефилов пропустит матч Кубка EHF из-за медобследования

ТАСС, 5 февраля. Главный тренер краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов не сможет руководить командой в матче заключительного тура группового этапа женского Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) против норвежского «Ларвика». Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

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Источник: РИА "Новости"

Трефилов почувствовал недомогание перед предыдущем матчем турнира с французским «Безансоном» (28:29) 3 февраля. Проведенное медобследование выявило у него проблемы с сердцем. В ближайшее время 63-летний специалист пройдет углубленное обследование. Сообщается, что исполнять обязанности Трефилова в матче с «Ларвиком» будет помощника главного тренера Денис Сайфулин.

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«Кубань» занимает второе место в турнирной таблице группы C, имея четыре очка в пяти матчах. Занимающий третье место «Безансон» также имеет четыре очка и сыграет с лидером группы датским «Виборгом», имеющим десять очков. «Ларвик» идет четвертым с двумя очками. Первая и вторая команда группы выходят в плей-офф.

Трефилов возглавляет «Кубань» с 2016 года. Также он является главным тренером женской сборной России, под его руководством она стала четырехкратным чемпионом мира, завоевал две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр. На клубном уровне Трефилов возглавлял такие команды, как «Лада» (Тольятти), «Звезда» (Звенигород) и «Астраханочка» (Астрахань). В активе специалиста семь побед в чемпионате России.

Матч «Ларвик» — «Кубань» пройдет в Норвегии 9 февраля.

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