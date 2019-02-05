Гандбольный тренер Трефилов будет прооперирован в связи с проблемами с сердцем

Ранее стало известно, что 63-летний Трефилов был госпитализирован в Краснодаре. Специалист почувствовал недомогание перед матчем группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) с французским «Безансоном» 3 февраля. Проведенное медобследование выявило у него проблемы с сердцем. Исполнять обязанности Трефилова в матче заключительного тура группового этапа турнира против норвежского «Ларвика» 9 февраля будет помощник главного тренера Денис Сайфулин.

«Он давно жаловался на здоровье, тем более, что такой образ жизни — сплошные нервы, — сказал Шишкарев. — Человек всегда заботится обо всех, кто вокруг, договаривается о девчонках с врачами, а для себя — никогда. Сейчас он госпитализирован, проблемы достаточно серьезные, но он находится под контролем врачей. В ближайшее время завершится консилиум врачей и будет назначена операция».