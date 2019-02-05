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18:52 (мск), источник: ТАСС

Гандбольный тренер Трефилов будет прооперирован в связи с проблемами с сердцем

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов будет прооперирован в связи с проблемами с сердцем. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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Ранее стало известно, что 63-летний Трефилов был госпитализирован в Краснодаре. Специалист почувствовал недомогание перед матчем группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) с французским «Безансоном» 3 февраля. Проведенное медобследование выявило у него проблемы с сердцем. Исполнять обязанности Трефилова в матче заключительного тура группового этапа турнира против норвежского «Ларвика» 9 февраля будет помощник главного тренера Денис Сайфулин.

«Он давно жаловался на здоровье, тем более, что такой образ жизни — сплошные нервы, — сказал Шишкарев. — Человек всегда заботится обо всех, кто вокруг, договаривается о девчонках с врачами, а для себя — никогда. Сейчас он госпитализирован, проблемы достаточно серьезные, но он находится под контролем врачей. В ближайшее время завершится консилиум врачей и будет назначена операция».

Трефилов возглавляет «Кубань» с 2016 года. Также он является главным тренером женской сборной России, под его руководством она стала четырехкратным чемпионом мира, завоевал две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр. На клубном уровне Трефилов возглавлял такие команды, как «Лада» (Тольятти), «Звезда» (Звенигород) и «Астраханочка» (Астрахань). В активе специалиста семь побед в чемпионате России.

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