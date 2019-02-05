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21:05 (мск), источник: БЕЛТА

БГК разгромил «Стяуа» в матче SEHA-лиги

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал девятую победу в матчах чемпионата SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в игре 14-го тура чемпионы Беларуси на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» уверенно переиграли гостей из румынского клуба «Стяуа» со счетом 35:21. Подопечные Маноло Каденаса с самого начала прочно завладели инициативой и ушли на перерыв с перевесом в 9 мячей — 19:10. Во втором тайме хозяева продолжали доминировать и в итоге победили с преимуществом в 14 мячей, взяв убедительный реванш за поражение в первом круге. В Бухаресте брестчане уступили со счетом 33:42.

После 14 проведенных встреч БГК имени Мешкова занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Впереди брестчан хорватские «Нексе» и «Загреб», а также македонский «Вардар», у которых по 36 очков. За победу в матчах SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. По итогам регулярного чемпионата борьбу за награды продолжат 4 лучшие команды.

Для БГК сегодняшний матч стал хорошей проверкой перед субботним поединком Лиги чемпионов в гостях у французского «Монпелье». После 10 туров брестские гандболисты имеют 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице группы А. Гандболисты «Монпелье», выигравшие Лигу чемпионов в прошлом сезоне, набрали всего 3 балла и находятся на последнем 8-м месте. Лидирует испанская «Барселона» — 18 очков, у немецкого клуба «Райн Левен», македонского «Вардара», венгерского «Веспрема» и польского «Виве» по 12 очков. В плей-офф чемпионской Лиги выйдут 6 лучших клубов.

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