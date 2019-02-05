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21:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Трефилова проблемы с сердцем. Насколько все серьезно?

Знаменитый гандбольный тренер Евгений Трефилов госпитализирован. Ему предстоит операция.

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Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер женской сборной России и «Кубани» Евгений Трефилов был госпитализирован после матча краснодарской команды с французским «Безансоном» (28:29) в Кубке ЕГФ. Как оказалось, титулованному наставнику, выигравшему в мировом гандболе практически все титулы, предстоит операция на сердце.

Насколько все серьезно?

О том, что у Трефилова не все в порядке со здоровьем, стало известно еще до игры с «Безансоном». Врачи не рекомендовали ему находиться на скамейке, но Трефилов не был бы самим собой, если бы пропустил ключевой для своей команды матч. В случае победы «Кубань» вышла бы в четвертьфинал еврокубка.

Но краснодарская команда проиграла с разницей в один мяч. Шансы на выход из группы еще остались, однако пытаться их реализовать команда будет уже без своего наставника. Субботний гостевой матч с норвежским «Ларвиком» становится решающим. Либо «Кубань» продолжит борьбу за трофей, либо завершит борьбу.

После игры с «Безансоном» Трефилов был госпитализирован. Уже в четверг, 7 февраля, ему предстоит операция на сердце. Понятно, что диагноз никто раскрывать не будет — это врачебная тайна. Но срочность, с которой был решен вопрос об операции, говорит о многом. Предполагать в данном случае бессмысленно, можно лишь пожелать Евгению Васильевичу здоровья.

В карьере легендарного тренера уже были моменты, когда ему приходилось оставлять команду на помощников. Например, при подготовке к Олимпийским играм 2008 года, когда Трефилов угодил в больницу, а национальную команду на сбор в Анапу повез Виталий Крохин. Сейчас Короля Трефа тоже заменит второй тренер.

Трефилов будет смотреть гандбол на расстоянии

Об этом «СЭ» рассказал генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер.

— К тому, что уже сказано в сообщении нашего клуба, добавить особо нечего. У Евгения Васильевича накопилась усталость после чемпионата Европы, матчей чемпионата страны и Кубка ЕГФ. Он почувствовал недомогание и обратился к врачам. В итоге был госпитализирован для проведения углубленного обследования. Сейчас Трефилов находится под пристальным вниманием врачей в одной из клиник Краснодара. В четверг, 7 февраля, ему предстоит операция.

— Какие матчи Трефилов точно пропустит?

— Пока можно сказать о том, что он пропустит выездной матч с «Ларвиком» в Кубке ЕГФ и домашнюю игру чемпионата России, в которой «Кубань» примет «Ростов-Дон». После операции уже врачи решат, когда именно Евгений Васильевич вернется. Руководить командой на время ему отсутствия будет второй тренер Денис Сайфулин.

— Евгению Васильевичу врачи запретили матчи смотреть?

— Почему? Только сегодня с ними разговаривал. Матчи ему смотреть можно даже после операции. Думаю, что наш главный тренер не удержится от телефонного звонка в перерыве субботней игры в Норвегии, если что-то будет не так складываться. Все-таки это решающий матч за выход из группы. Знаете, я встретился с командой, поговорил с девчонками. Будем играть за Васильича. А пока руководство клуба, команда желают ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе!

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