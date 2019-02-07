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17:50 (мск), источник: ТАСС

Врачи перенесли операцию гандбольному тренеру Трефилову на 10 дней

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Врачи в Краснодаре отложили операцию главному тренеру женской сборной России по гандболу и краснодарской «Кубани» Евгению Трефилову на 10 дней, чтобы провести углубленное обследование. Операция будет проведена в Краснодарской краевой больнице, сообщил ТАСС в четверг генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 63-летний Трефилов был госпитализирован в Краснодаре. Специалист почувствовал недомогание перед матчем группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) с французским «Безансоном» 3 февраля. Проведенное медобследование выявило у него проблемы с сердцем. Было принято решение провести операцию.

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«Прошел консилиум, принято решение не делать операцию в четверг, а сделать ее через 10 дней, потому что необходимо сделать углубленное обследование. Сейчас он находится на амбулаторном лечении под пристальным наблюдением врачей в великолепном самочувствии», — сказал Вальтер.

Исполнять обязанности Трефилова в матче заключительного тура группового этапа турнира против норвежского «Ларвика» 9 февраля будет помощник главного тренера Денис Сайфулин. Трефилов возглавляет «Кубань» с 2016 года. Также он является главным тренером женской сборной России, под его руководством она стала четырехкратным чемпионом мира, завоевал две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр.

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