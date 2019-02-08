Гандболистка сборной России Вяхирева пропустит четыре месяца после операции

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что восстановление Вяхиревой, по оценкам врачей, займет четыре месяца.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Две недели 23-летняя гандболистка будет ходить в гипсе, а через 10−12 недель сможет приступить к работе с мячом. Вяхирева получила травму локтя 26 января во время матча Лиги чемпионов с французским клубом «Мец».