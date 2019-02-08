Гандболистка сборной России Вяхирева пропустит четыре месяца после операции
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Гандболистку сборной России и клуба «Ростов-Дон» Анну Вяхиреву прооперировали в Мадриде, сообщается на сайте Федерации гандбола России.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Гандболистку сборной России и клуба «Ростов-Дон» Анну Вяхиреву прооперировали в Мадриде, сообщается на сайте Федерации гандбола России.
Отмечается, что восстановление Вяхиревой, по оценкам врачей, займет четыре месяца.
Две недели 23-летняя гандболистка будет ходить в гипсе, а через 10−12 недель сможет приступить к работе с мячом. Вяхирева получила травму локтя 26 января во время матча Лиги чемпионов с французским клубом «Мец».
«Операция была сложной, но чувствую себя нормально. Ситуация оказалась хуже, чем предполагали врачи. Но все хорошо. Прошедшая ночь была тяжелая, рука болит, но настроение положительное», — сказала Вяхирева.