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15:49 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболистка сборной России Вяхирева пропустит четыре месяца после операции

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Гандболистку сборной России и клуба «Ростов-Дон» Анну Вяхиреву прооперировали в Мадриде, сообщается на сайте Федерации гандбола России.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что восстановление Вяхиревой, по оценкам врачей, займет четыре месяца.

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Две недели 23-летняя гандболистка будет ходить в гипсе, а через 10−12 недель сможет приступить к работе с мячом. Вяхирева получила травму локтя 26 января во время матча Лиги чемпионов с французским клубом «Мец».

«Операция была сложной, но чувствую себя нормально. Ситуация оказалась хуже, чем предполагали врачи. Но все хорошо. Прошедшая ночь была тяжелая, рука болит, но настроение положительное», — сказала Вяхирева.

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