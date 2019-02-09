БГК имени Мешкова проиграл «Монпелье» в Лиге чемпионов

Сегодня брестчане играли в гостях у действующего победителя ЛЧ французского «Монпелье» и уступил со счетом 23:29. Большую часть первого тайма игра шла мяч в мяч и только перед самым перерывом хозяевам удалось оторваться на 4 мяча -15:11. В середине второй половины встречи брестские гандболисты догнали соперников — 20:20, но затем французская команда снова завладела преимуществом и взяла реванш за поражение в первом круге в Бресте (23:26).