БГК имени Мешкова проиграл «Монпелье» в Лиге чемпионов
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл в 11-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл в 11-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня брестчане играли в гостях у действующего победителя ЛЧ французского «Монпелье» и уступил со счетом 23:29. Большую часть первого тайма игра шла мяч в мяч и только перед самым перерывом хозяевам удалось оторваться на 4 мяча -15:11. В середине второй половины встречи брестские гандболисты догнали соперников — 20:20, но затем французская команда снова завладела преимуществом и взяла реванш за поражение в первом круге в Бресте (23:26).
Свой следующий поединок в группе А Лиги чемпионов БГК проведет 16 февраля на своей арене против немецкого клуба «Райн-Левен», который в 11-м туре уступил у себя дома македонскому «Вардару» 27:30.