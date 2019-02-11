«Кубань» и «Ростов-Дон» вышли в четвертьфинал еврокубков

Источник: Спорт-Экспресс

Две победы, три поражения

Российские болельщики должны быть особенно рады за «Кубань». Ведь желто-зеленые стали участниками топ-8 Кубка ЕГФ в последний момент, когда уже все зависело не от них. Команда Евгения Трефилова, после того, как на стадии квалификации выбыли «Звезда» и «Лада», была единственная из российских, кому удалось добраться до группового этапа второго по значимости европейского турнира. «Кубань» сразу же сделала весомую заявку на выход в плей-офф, одержав две победы подряд. Сначала желто-зеленые в гостях обыграли «Безансон» — 26:23, а затем на своей площадке взяли верх над «Ларвиком» — 32:26. Так для краснодарского клуба начался 2019-й год, российский клуб примерил на себя роль лидера своей группы.

Казалось, что теперь «Кубань» без препятствий окажется в четвертьфинале. Тем более что в группе обозначилось два фаворита, кроме желто-зеленых еще и «Виборг». Но главная черта краснодарского клуба в нынешнем сезоне — нестабильность. Далее сценарий стал развиваться по драматичному сценарию. «Кубань» уступила на своей площадке «Виборгу» — 27:31, но это воспринималось лишь как небольшая неприятность. Спустя неделю краснодарский клуб уступил тому же сопернику, только теперь на своей площадке — 25:26, но и это было не критичным. Желто-зеленым и их болельщикам пришлось по-настоящему занервничать, когда «Кубань» проиграла еще один матч — французскому «Безансону» у себя дома — 28:29.

Решающий бой без Трефилова

Вот тут-то ситуация в группе и перевернулась с ног на голову. Вместо того, чтобы оформить путевку в плей-офф заранее, «Кубань» поставила выход в четвертьфинал под вопрос. В последнем туре группового этапа нужно было обыгрывать «Ларвик». И пусть норвежский клуб был аутсайдером группы С, эта задача с учетом спада «Кубани» не выглядела легко выполнимой. А значительно осложнилась, когда краснодарский клуб за неделю до решающего боя остался без главного тренера. Евгений Трефилов после игры с «Безансоном» попал в больницу и теперь готовится к операции, ждать рулевого на своем посту стоит теперь не раньше весны.

В Норвегию «Кубань» повез Денис Сайфулин, помощник Евгения Трефилова. Для него это было первое испытание такого уровня. Экзамен получился сложным, матч с «Ларвиком» прошел на нервах, аттестация едва не была сорвана. Первая половина игры получилась на равных, команды друг друга не отпускали — 11:12 — минимальное преимущество российского клуба. А вот после перерыва «Кубань» получила реальный шанс на победу. Российский клуб сумел оторваться от «Ларвика» на четыре мяча, и это была весомая заявка на викторию. Но затем едва не случился провал. Норвежский клуб за считанные минуты сумел счет сравнять, а затем и вовсе вышел вперед на один мяч. Над «Кубанью» нависла угроза поражения. Особенно когда за 15 секунд до финальной сирены «Ларвик» вел — 23:22. Но российский клуб успел провести быструю атаку, и «Диана Голуб точным броском вырвала ничью — 23:23. Заработанное в Норвегии очко, правда, радости «Кубани» не принесло. Теперь все зависело от встречи «Безансона» и «Виборга».

Подарок от «Виборга»

«Кубань» выходила в плей-офф при единственном раскладе — датскому клубу во Франции нужно было не проиграть. Но верилось в это с трудом. «Виборг» к тому моменту досрочно обеспечил себе место в четвертьфинале, тогда как «Безаонсон» отчаянно сражался за вторую путевку в плей-офф. Болельщики желто-зеленых наверняка следили за этой игрой, затаив дыхание. И чудо улыбнулось краснодарскому клубу! Несмотря на турнирные расклады, «Виборг» не стал поступаться статусом фаворита и одержал гостевую победу — 31:27. Это краснодарскому клубу только и было нужно. «Кубань» — участник плей-офф Кубка ЕГФ!

Также в четвертьфинал вышли «Эсбьерг», «Сторхамар», «Шиофок», «Икаст», «Виборг», «Подравка» и «Нюкебинг». Своего соперника «Кубань» узнает уже сегодня по итогам жеребьевки, которая состоится в Вене. Два года назад краснодарский клуб уже был участником плеф-офф Кубка ЕГФ, но по сумме двух матчей уступил в четвертьфинале немецкому «Битигхайму». Сумеет ли «Кубань» на этот раз превзойти свое достижение?

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