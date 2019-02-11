«Кубань» вышла в четвертьфинал Кубка ЕГФ с самым низким в истории результатом

Это первый случай в истории соревнований. Даже шести очков по итогам шести игр обычно было недостаточно для попадания в плей-офф. Так, например, случилось с самой «Кубанью» в прошлом году.

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За подарок краснодарским гандболисткам нужно благодарить «Виборг». Досрочно гарантировав себе первое место в подгруппе, датский клуб в шестом туре на выезде обыграл французский «Безансон» со счётом 29:26. Этот результат сохранил для «Кубани» второе место в квартете С.