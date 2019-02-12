Гандболистки «Гомеля» узнали соперника по четвертьфиналу Кубка вызова
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка четвертьфинальных пар розыгрыша Кубка вызова среди женских команд прошла сегодня в
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка четвертьфинальных пар розыгрыша Кубка вызова среди женских команд прошла сегодня в
Серебряные призеры белорусского чемпионата гандболистки «Гомеля» в борьбе за выход в полуфинал дважды встретятся с испанским клубом «Гран Канария». Первая игра состоится 2 или 3 марта в Испании, ответная — 9 или 10 марта в Гомеле.
В 1/8 финала гомельчанки дважды переиграли хорватскую «Коку» (30:18 и 32:23), а испанская команда была сильнее турецкой «Анкары» (33:23 и 24:22).
Составы остальных пар ¼ финала женского Кубка вызова: «Ниш» (Сербия) — «Кристианстад» (Швеция), «Малага» (Испания) — «Квинтус» (Нидерланды), «Щецин» (Польша) — «Боден» (Швеция).
Победители четвертьфинальных баталий в середине апреля проведут матчи полуфинальной стадии.
В мужском розыгрыше Кубка вызова могилевский «Машека» в первом поединке 1/8 финала уступил на своей арене бельгийскому «Визе» со счетом 31:32. Ответная встреча за выход в четвертьфинал пройдет 17 февраля в Бельгии.