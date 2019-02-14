«Чеховские медведи» победили «Пермских медведей» в гандбольной Суперлиге

Гости выиграли оба тайма в матче. Первый закончился со счётом 15:9 в пользу команды из Чехова, второй — со счётом 16:12.

Это 12-я победа «Чеховских медведей» при двух ничьих и двух поражениях в нынешнем сезоне. Команда набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Пермские медведи» (7 побед, 1 ничья, 6 поражений) — на 7-м месте.

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«Пермские медведи» (Пермь) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 21:31 (9:15).