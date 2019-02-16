БГК имени Мешкова победил «Райн-Левен» в Лиге чемпионов

Чемпионы Беларуси продолжают сражаться за выход в плей-офф и результаты каждого из оставшихся поединков имеют для них огромное значение. Встречу с одним из фаворитов немецкой бундеслиги подопечные Маноло Каденаса начали очень здорово и в середине первого тайма вел с разницей в 6 мячей — 10:4. Стартовый отрезок отлично провел хорватский голкипер хозяев Иван Пешич, много раз отражавший опаснейшие броски соперников. К сожалению, за 5 минут до перерыва он был удален до конца игры и гостям удалось несколько сократить разрыв в счете — 15:12. Во второй половине игры белорусский вратарь Иван Мацкевич, сменивший хорвата, сыграл очень надежно и помог своей команде добиться очень важной победы — 27:24. Самым результативным в составе победителей стал российский легионер Александр Шкуринский, забросивший 8 мячей. В первом круге соревнований БГК уступил «Райн-Левену» на его арене со счетом 27:33.