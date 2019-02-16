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22:14 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова победил «Райн-Левен» в Лиге чемпионов

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня прервал 9-матчевую серию без побед на групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв в 12-м туре немецкий «Райн-Левен» на своей арене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Чемпионы Беларуси продолжают сражаться за выход в плей-офф и результаты каждого из оставшихся поединков имеют для них огромное значение. Встречу с одним из фаворитов немецкой бундеслиги подопечные Маноло Каденаса начали очень здорово и в середине первого тайма вел с разницей в 6 мячей — 10:4. Стартовый отрезок отлично провел хорватский голкипер хозяев Иван Пешич, много раз отражавший опаснейшие броски соперников. К сожалению, за 5 минут до перерыва он был удален до конца игры и гостям удалось несколько сократить разрыв в счете — 15:12. Во второй половине игры белорусский вратарь Иван Мацкевич, сменивший хорвата, сыграл очень надежно и помог своей команде добиться очень важной победы — 27:24. Самым результативным в составе победителей стал российский легионер Александр Шкуринский, забросивший 8 мячей. В первом круге соревнований БГК уступил «Райн-Левену» на его арене со счетом 27:33.

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Свой следующий матч брестские гандболисты проведут 24 февраля в гостях у венгерского «Веспрема», который сенодня победил в Скопье македонский «Вардар» — 29:27.

Также в субботу польский «Виве» в Кельце уступил французскому «Монпелье» со счетом 27:28.

В заключительном матче 12-го тура лидер группы А испанская «Барселона» 17 февраля примет у себя дома шведский «Кристианстад».

Турнирное положение: «Барселона» — 18 очков (11 матчей), «Веспрем» — 16 (12), «Вардар» — 15 (12), «Виве» — 14 (12), «Райн-Левен» — 12 (12), БГК — 7 (12), «Монпелье» — 7 (12), «Кристианстад» — 5 (11).

В плей-офф ЛЧ выйдут по 6 лучших команд из двух предварительных групп.

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