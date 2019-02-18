Гандболисты «Машеки» не вышли в четвертьфинал Кубка вызова
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба «Машека» не сумели пробиться в четвертьфинальную стадию розыгрыша Кубка вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба «Машека» не сумели пробиться в четвертьфинальную стадию розыгрыша Кубка вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После домашнего поражения в первом матче 1/8 финала от бельгийского «Визе» с минимальной разницей в счете (31:32) в гостях могилевчане были настроены взять реванш, но этого не случилось. Бельгийские гандболисты выиграли первый тайм (18:14), после перерыва их преимущество порой доходило до 7 мячей, а к финальной сирене белорусы смогли лишь сократить отставание до двух мячей — 34:36.
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова после победы над немецким «Райн-Левеном» (27:24) в 12-м туре группового этапа Лиги чемпионов остались на 7-м месте в группе А. Главный конкурент брестчан в борьбе за выход в
Из группы В места в
После финиша первого этапа победители двух групп получат прямые пропуска в четвертьфинал, а команды, которые займут 2−6-е места, сыграют в 1/8 финала.