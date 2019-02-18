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12:41 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты «Машеки» не вышли в четвертьфинал Кубка вызова

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба «Машека» не сумели пробиться в четвертьфинальную стадию розыгрыша Кубка вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После домашнего поражения в первом матче 1/8 финала от бельгийского «Визе» с минимальной разницей в счете (31:32) в гостях могилевчане были настроены взять реванш, но этого не случилось. Бельгийские гандболисты выиграли первый тайм (18:14), после перерыва их преимущество порой доходило до 7 мячей, а к финальной сирене белорусы смогли лишь сократить отставание до двух мячей — 34:36.

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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова после победы над немецким «Райн-Левеном» (27:24) в 12-м туре группового этапа Лиги чемпионов остались на 7-м месте в группе А. Главный конкурент брестчан в борьбе за выход в плей-офф действующий победитель ЛЧ французский «Монпелье» также добился успеха, одолев в Кельце польский «Виве» — 28:27. Шведский «Кристанстад» уступил на выезде лидеру испанской «Барселоне» со счетом 26:43, венгерский «Веспрем» переиграл в Скопье македонский «Вардар» — 29:27. За два тура до финиша путевки в плей-офф из группы А уже обеспечили себе «Барселона» — 20 очков, «Веспрем» — 16, «Вардар» — 15 (12), «Виве» — 14 и «Райн-Левен» — 12. На последний пропуск в 1/8 финала претендуют БГК — 7, «Монпелье» — 7, «Кристианстад» — 5. Свой следующий поединок брестчане проведут 24 февраля в гостях у «Веспрема», «Кристианстад» примет у себя дома «Вардар», «Монпелье» сыграет на своей арене с «Барселоной».

Из группы В места в плей-офф уже обеспечили себе французский «Пари Сен-Жермен», венгерский «Пик» из Сегеда и немецкий «Фленсбург». За три оставшиеся путевки спорят французский «Нант», хорватский «Загреб», словенский «Целе», датский «Скьерн» и украинский «Мотор» из Запорожья, одним из лидеров которого является белорус Борис Пуховский.

После финиша первого этапа победители двух групп получат прямые пропуска в четвертьфинал, а команды, которые займут 2−6-е места, сыграют в 1/8 финала.

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