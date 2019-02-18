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17:35 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА разгромили «Гомель» в матче чемпионата Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА одержали 14-ю победу в матчах 27-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В домашней встрече 20-го тура подопечные Игоря Папруги не оставили шансов на успех гостям из «Гомеля», выиграв со счетом 34:18 (16:7). В активе армейцев стало 29 очков, и они занимают второе место вслед за чемпионом страны БГК имени Мешкова, у которого в активе 40 очков из 40 возможных. Третьим идет могилевский клуб «Машека», набравший 20 очков в 19 проведенных встречах, четвертая позиция у гродненского «Кронона» — 19 баллов (19 игр), у «Гомеля» 9 очков (20), гандболисты юниорской сборной Беларуси набрали всего 1 очко в 20 встречах.

На женском чемпионате Беларуси гандболистки «Гомеля» на своей площадке взяли верх над своим главным конкурентом в борьбе за золото «БНТУ-БелАЗом» (24:21) и вышли на первое место, набрав 36 очков в 19 матчах. Минчанки отстают на два балла, на третьей позиции гродненская «Городничанка», у которой 20 очков.

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