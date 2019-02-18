Гандболисты минского СКА разгромили «Гомель» в матче чемпионата Беларуси

В домашней встрече 20-го тура подопечные Игоря Папруги не оставили шансов на успех гостям из «Гомеля», выиграв со счетом 34:18 (16:7). В активе армейцев стало 29 очков, и они занимают второе место вслед за чемпионом страны БГК имени Мешкова, у которого в активе 40 очков из 40 возможных. Третьим идет могилевский клуб «Машека», набравший 20 очков в 19 проведенных встречах, четвертая позиция у гродненского «Кронона» — 19 баллов (19 игр), у «Гомеля» 9 очков (20), гандболисты юниорской сборной Беларуси набрали всего 1 очко в 20 встречах.