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19:11 (мск), источник: ТАСС

Операция гандбольному тренеру Трефилову будет проведена до конца недели

Ранее сообщалось, что 63-летний Трефилов был госпитализирован в Краснодаре.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов будет прооперирован в связи с проблемами с сердцем до конца текущей недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.

Ранее сообщалось, что 63-летний Трефилов был госпитализирован в Краснодаре. Специалист, возглавляющий «Кубань», почувствовал недомогание перед матчем группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) с французским «Безансоном» 3 февраля. Медобследование выявило у него проблемы с сердцем, было принято решение провести операцию. 7 февраля генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер сообщил ТАСС, что было принято решение перенести операцию на 10 дней.

«Операцию пока не провели. Точная дата неизвестна, но она состоится до конца этой недели», — говорится в сообщении.

Под руководством Трефилова женская сборная стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр.

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