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21:32 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова выиграл у «Войводины» в SEHA-лиге

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал десятую победу в матчах чемпионата SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшней домашней встрече 15-го тура чемпионы Беларуси принимали гостей из сербской «Войводины» (Нови Сад) и поначалу уступали два-три мяча. Однако затем брестчане собрались и уверенно выиграли со счетом 35:19.

После 14 матчей БГК имени Мешкова занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Впереди брестчан хорватские «Нексе» и «Загреб», а также македонский «Вардар», у которых по 36 очков. За победу в матчах SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. По итогам регулярного чемпионата борьбу за награды продолжат четыре лучшие команды.

В воскресенье, 24 февраля, БГК проведет предпоследний поединок группового этапа Лиги чемпионов в гостях у венгерского «Веспрема». За два тура до финиша турнира в предварительной группе А чемпионы Беларуси занимают 7-е место, набрав в 12 играх 7 очков. В плей-офф выйдут шесть команд.

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