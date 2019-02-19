БГК имени Мешкова выиграл у «Войводины» в SEHA-лиге
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал десятую победу в матчах чемпионата
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал десятую победу в матчах чемпионата
В сегодняшней домашней встрече 15-го тура чемпионы Беларуси принимали гостей из сербской «Войводины» (Нови Сад) и поначалу уступали
После 14 матчей БГК имени Мешкова занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Впереди брестчан хорватские «Нексе» и «Загреб», а также македонский «Вардар», у которых по 36 очков. За победу в матчах
В воскресенье, 24 февраля, БГК проведет предпоследний поединок группового этапа Лиги чемпионов в гостях у венгерского «Веспрема». За два тура до финиша турнира в предварительной группе А чемпионы Беларуси занимают 7-е место, набрав в 12 играх 7 очков. В