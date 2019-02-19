БГК имени Мешкова выиграл у «Войводины» в SEHA-лиге

В сегодняшней домашней встрече 15-го тура чемпионы Беларуси принимали гостей из сербской «Войводины» (Нови Сад) и поначалу уступали два-три мяча. Однако затем брестчане собрались и уверенно выиграли со счетом 35:19.

После 14 матчей БГК имени Мешкова занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Впереди брестчан хорватские «Нексе» и «Загреб», а также македонский «Вардар», у которых по 36 очков. За победу в матчах SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. По итогам регулярного чемпионата борьбу за награды продолжат четыре лучшие команды.