Гандболистки «Кубани» победили «Звезду» в матче чемпионата России
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Краснодарская «Кубань» обыграла подмосковную «Звезду» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Краснодарская «Кубань» обыграла подмосковную «Звезду» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в среду в Звенигороде, завершилась со счетом 33:31 в пользу «Кубани».
В другом матче «Ростов-Дон» победил тольяттинскую «Ладу» — 28:22.