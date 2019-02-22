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18:58 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Вяхирева претендует на звание лучшей гандболистки 2018 года

ТАСС, 22 февраля. Российская гандболистка Анна Вяхирева претендует на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Помимо 23-летней россиянки, в голосовании участвуют француженки Амаддин Лейно и Эстель Нзе-Минко, норвежка Стине Отфедал и румынка Кристина Нягу.

В 2018 году Вяхирева в составе команды «Ростов-Дон» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также дошла до «Финала четырех» Лиги чемпионов. В составе сборной России она стала серебряным призером чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира.

Голосование продлится до 15 марта.

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