Россиянка Вяхирева претендует на звание лучшей гандболистки 2018 года

В 2018 году Вяхирева в составе команды «Ростов-Дон» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также дошла до «Финала четырех» Лиги чемпионов. В составе сборной России она стала серебряным призером чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира.