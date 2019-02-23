Гандболистки «Ростова-Дона» уступили «Мецу» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Ростов-Дон» потерпел поражение от французского «Меца» в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Ростов-Дон» потерпел поражение от французского «Меца» в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы 1, прошедшая в
В следующем туре «Ростов-Дон», уже гарантировавший себе путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, сыграет 3 марта в гостях с черногорским клубом «Будучность».