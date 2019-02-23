Гандболистки «Ростова-Дона» уступили «Мецу» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы 1, прошедшая в Ростове-на-Дону в субботу, завершилась со счетом 18:26 в пользу французского клуба.

В следующем туре «Ростов-Дон», уже гарантировавший себе путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, сыграет 3 марта в гостях с черногорским клубом «Будучность».