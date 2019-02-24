БГК имени Мешкова уступил «Веспрему» в Лиге чемпионов

Первый тайм гостевой игры предпоследнего, 13-го тура с венгерским «Веспремом» чемпионы Беларуси провели неплохо, уйдя на перерыв с перевесом в 1 мяч 10:9. Во второй половине ситуация кардинально изменилась. Хозяева сначала выровняли положение, а затем ушли в отрыв и победили 28:20.

Заключительный поединок в группе А брестские гандболисты проведут 2 марта на своей площадке против шведского «Кристианстада», который проиграл у себя дома македонскому «Вардару» со счетом 30:32.

Результаты остальных встреч предпоследнего игрового дня: «Райн-Левен» (Германия) — «Виве» (Польша) — 30:29, «Монпелье» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 28:36.

Турнирное положение после 13 туров: «Барселона» — 22 очка, «Веспрем» — 18, «Вардар» — 17, «Виве» — 14, «Райн-Левен» — 14, БГК — 7, «Монпелье» — 7, «Кристианстад» — 5.