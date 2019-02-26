Трефилов переведен в палату интенсивной терапии, ему не разрешают смотреть гандбол

19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце в Краснодаре. С того момента он находился в реанимационном отделении.
«Евгений Васильевич чувствует себя хорошо, он переведен из реанимации в палату интенсивной терапии, — сказал Вальтер. — Там он находится под постоянным наблюдением врачей, ему разрешено общаться с родственниками. Сегодня утром общался с ним по телефону, он находится в прекрасном расположении духа, шутит в своем репертуаре. Он также в курсе результатов «Кубани».
«Пока врачи не позволяют ему смотреть гандбол по телевизору. Евгений Васильевич передает всем привет, благодарит всех людей, чью поддержку он ощущал эти дни. Какое-то время он еще будет находиться в больнице, потом будет выписан», — добавил собеседник агентства.