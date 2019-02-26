Гандболисты минского СКА первыми вышли в «Финал четырех» Балтийской лиги

В заключительном поединке предварительного этапа подопечные Игоря Папруги уверенно переиграли на своей арене украинский «Мотор» из Запорожья со счетом 31:22 и заняли первое место в группе А. Итоговое положение: СКА — 15 очков, «Драгунас» (Литва) — 13, ЗТР — 13, «Пыльва» (Эстония) — 12, «Риихимяки» (Финляндия) — 7, «Кехра» (Эстония) — 0.