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16:59 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА первыми вышли в «Финал четырех» Балтийской лиги

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали первыми участниками «Финала четырех» Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном поединке предварительного этапа подопечные Игоря Папруги уверенно переиграли на своей арене украинский «Мотор» из Запорожья со счетом 31:22 и заняли первое место в группе А. Итоговое положение: СКА — 15 очков, «Драгунас» (Литва) — 13, ЗТР — 13, «Пыльва» (Эстония) — 12, «Риихимяки» (Финляндия) — 7, «Кехра» (Эстония) — 0.

Соперники минчан по решающему этапу определятся в середине марта после матчей плей-офф. «Финал четырех» Балтийской лиги пройдет 20—21 апреля, одним из претендентов на его проведение является белорусская столица.

В прошлом сезоне минские «армейцы» заняли 3-е место, победил финский «Риихимяки», серебро у эстонской «Пыльвы». Гандболисты СКА трижды становились победителями Балтийской лиги.

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