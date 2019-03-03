«Ростов-Дон» обыграл «Будучность» в женской гандбольной Лиге чемпионов
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Ростов-Дон» обыграл черногорскую «Будучность» в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Ростов-Дон» обыграл черногорскую «Будучность» в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы 1, прошедшая в Подгорице, завершилась со счетом 23:20 в пользу российского клуба.
В заключительном туре группового этапа «Ростов-Дон», уже гарантировавший себе выход в четвертьфинал, дома сыграет 9 марта с датским «Оденсе».