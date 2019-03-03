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3 марта, источник: Р-Спорт

«Ростов-Дон» обыграл «Будучность» в женской гандбольной Лиге чемпионов

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Ростов-Дон» обыграл черногорскую «Будучность» в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Встреча группы 1, прошедшая в Подгорице, завершилась со счетом 23:20 в пользу российского клуба.

В заключительном туре группового этапа «Ростов-Дон», уже гарантировавший себе выход в четвертьфинал, дома сыграет 9 марта с датским «Оденсе».

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