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21:22 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова победил лидера SEHA-лиги

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал седьмую победу подряд в SEHA-лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня брестчане в матче 16-го тура играли в Скопье с лидером турнира «Вардаром» и сумели одолеть грозного соперника со счетом 32:30 (17:16). Гости лидировали на протяжении большей части встречи, позволив сопернику выйти вперед только в середине второго тайма. Однако в концовке брестские гандболисты вновь завладели инициативой и довели матч до победы.

После 16 проведенных встреч чемпионы Беларуси находятся на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка. Впереди брестчан «Вардар», у которого 39 очков (16 игр), а также хорватские «Нексе» и «Загреб», набравшие по 36 очков в 15 встречах. За победу в матчах SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Свой следующий поединок БГК имени Мешкова проведет 9 марта на своей арене против «Загреба», а 13 марта завершит первую часть турнира в гостях у «Нексе».

По итогам регулярного чемпионата борьбу за награды SEHA-лиги продолжат четыре лучшие команды.

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