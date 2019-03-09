БГК имени Мешкова вышел в «Финал четырех» SEHA-лиги

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Лион1
Биатлон. Биатлон
идет
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетико0
Леганес0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кардифф Сити2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хаддерсфилд0
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер1
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария6
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д2
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург2
Герта1
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Бордо
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА3
Рубин0
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Хетафе
Уэска
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас1
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес1
Эйбар1
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов4
Енисей0
Хоккей. НХЛ
10.03
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
10.03
Бостон Брюинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
10.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
10.03
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
10.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
10.03
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.03
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
10.03
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс8
Монреаль Канадиенс2
Все события
Фоторепортажи
8«Порту» выбил «Рому» из Лиги чемпионов
24«Спартак» — СКА. Это финиш
18:34 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова вышел в «Финал четырех» SEHA-лиги

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал восьмую победу подряд в SEHA-лиге и за тур до окончания первого этапа обеспечил себе путевку в «Финал четырех», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В сегодняшнем поединке 17-го тура на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси уверенно переиграли гостей из хорватского «Загреба» со счетом 31:26 (14:10).

После 17 проведенных матчей БГК занимает 4-е месте в турнирной таблице, набрав 36 очка. Впереди брестчан македонский «Вардар» и «Загреб», у которых по 39 очков, у еще одного хорватского клуба «Нексе» 36 балов. За победу в матчах SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Свой заключительный матч регулярного чемпионата БГК имени Мешкова проведет 13 марта в гостях у «Нексе».

По итогам первого этапа борьбу за награды SEHA-лиги продолжат четыре лучшие команды.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта
Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта
Первые голы Нисимуры и Бийола. Такой ЦСКА нужен Гончаренко
Российские хоккеисты сыграют с Канадой в полуфинале Универсиады
«Удержаться будет тяжело»: почему не верят в Большунова
Российские фигуристы выиграли два золота на Универсиаде
СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Месси до 2023 года
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
Мужской спринт на ЧМ по биатлону в Эстерсунде (видеотрансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь