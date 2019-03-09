БГК имени Мешкова вышел в «Финал четырех» SEHA-лиги

В сегодняшнем поединке 17-го тура на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси уверенно переиграли гостей из хорватского «Загреба» со счетом 31:26 (14:10).

После 17 проведенных матчей БГК занимает 4-е месте в турнирной таблице, набрав 36 очка. Впереди брестчан македонский «Вардар» и «Загреб», у которых по 39 очков, у еще одного хорватского клуба «Нексе» 36 балов. За победу в матчах SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.