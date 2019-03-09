БГК имени Мешкова вышел в «Финал четырех» SEHA-лиги
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал восьмую победу подряд в
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал восьмую победу подряд в
В сегодняшнем поединке 17-го тура на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси уверенно переиграли гостей из хорватского «Загреба» со счетом 31:26 (14:10).
После 17 проведенных матчей БГК занимает 4-е месте в турнирной таблице, набрав 36 очка. Впереди брестчан македонский «Вардар» и «Загреб», у которых по 39 очков, у еще одного хорватского клуба «Нексе» 36 балов. За победу в матчах
Свой заключительный матч регулярного чемпионата БГК имени Мешкова проведет 13 марта в гостях у «Нексе».
По итогам первого этапа борьбу за награды