«Финал четырех» SEHA-лиги пройдет в Бресте
11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. «Финал четырех»
11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. «Финал четырех»
«Финал четырех» этого турнира Брест примет во второй раз, впервые это случилось в 2017 году. Сейчас за победу в
«Финал четырех» в Бресте — отличный подарок всем жителям города к его тысячелетию. Большая честь принять соревнование такого высокого международного уровня, — сказал спортивный директор «мешковцев» Павел Башкин. — Что касается спортивной составляющей, то наша команда — постоянный участник «Финала четырех». Надеюсь, на предстоящем домашнем турнире сможем порадовать болельщиков и завоевать престижный трофей.
Брестский гандбольный клуб является двукратным