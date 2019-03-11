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17:09 (мск), источник: БЕЛТА

«Финал четырех» SEHA-лиги пройдет в Бресте

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. «Финал четырех» SEHA-лиги в нынешнем сезоне состоится в Бресте 2 и 3 апреля. Соревнования приурочат к тысячелетию областного центра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Брестского гандбольного клуба имени А. П. Мешкова.

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«Финал четырех» этого турнира Брест примет во второй раз, впервые это случилось в 2017 году. Сейчас за победу в SEHA-лиге поборются хозяева площадки — БГК, а также македонский «Вардар», хорватские «Нексе» и «Загреб».

«Финал четырех» в Бресте — отличный подарок всем жителям города к его тысячелетию. Большая честь принять соревнование такого высокого международного уровня, — сказал спортивный директор «мешковцев» Павел Башкин. — Что касается спортивной составляющей, то наша команда — постоянный участник «Финала четырех». Надеюсь, на предстоящем домашнем турнире сможем порадовать болельщиков и завоевать престижный трофей.

Брестский гандбольный клуб является двукратным вице-чемпионом SEHA-лиги.

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