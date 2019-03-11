«Финал четырех» SEHA-лиги пройдет в Бресте 2 и 3 апреля

Напомним, хорватские «Нексе» и «Загреб», македонский «Вардар» и наш БГК им. Мешкова гарантировали себе участие в «Финале четырех».

«Финал четырех» SEHA-Газпром-Лиги в Бресте — это отличный подарок всем жителям города к его 1000-летию. Для нашего клуба, города и страны большая честь принять соревнование такого высокого международного уровня.

Два года назад клубный менеджмент показал высокий потенциал в организации «Финала четырех» и заслуженно получил достойную оценку руководства лиги и Европейской федерации гандбола.