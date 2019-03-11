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18:39 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

«Финал четырех» SEHA-лиги пройдет в Бресте 2 и 3 апреля

Брест во второй раз в истории примет это соревнование международного уровня. Как отмечает официальный сайт турнира, «этот спортивный праздник станет отличным подарком к 1000-летию Бреста».

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Напомним, хорватские «Нексе» и «Загреб», македонский «Вардар» и наш БГК им. Мешкова гарантировали себе участие в «Финале четырех».

«Финал четырех» SEHA-Газпром-Лиги в Бресте — это отличный подарок всем жителям города к его 1000-летию. Для нашего клуба, города и страны большая честь принять соревнование такого высокого международного уровня.

Два года назад клубный менеджмент показал высокий потенциал в организации «Финала четырех» и заслуженно получил достойную оценку руководства лиги и Европейской федерации гандбола.

Что касается спортивной составляющей, то наша команда — постоянный участник «Финала четырех». Надеюсь, что на предстоящем домашнем турнире мы сможем порадовать наших болельщиков и завоевать престижный трофей. Уверены, это будет большой спортивный праздник, — сказал спортивный директор БГК Павел Башкин.

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