«Финал четырех» SEHA-лиги пройдет в Бресте 2 и 3 апреля
Брест во второй раз в истории примет это соревнование международного уровня. Как отмечает официальный сайт турнира, «этот спортивный праздник станет отличным подарком к 1000-летию Бреста».
Брест во второй раз в истории примет это соревнование международного уровня. Как отмечает официальный сайт турнира, «этот спортивный праздник станет отличным подарком к 1000-летию Бреста».
Напомним, хорватские «Нексе» и «Загреб», македонский «Вардар» и наш БГК им. Мешкова гарантировали себе участие в «Финале четырех».
«Финал четырех»
Два года назад клубный менеджмент показал высокий потенциал в организации «Финала четырех» и заслуженно получил достойную оценку руководства лиги и Европейской федерации гандбола.
Что касается спортивной составляющей, то наша команда — постоянный участник «Финала четырех». Надеюсь, что на предстоящем домашнем турнире мы сможем порадовать наших болельщиков и завоевать престижный трофей. Уверены, это будет большой спортивный праздник, — сказал спортивный директор БГК Павел Башкин.