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21:41 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова победил «Нексе» в последнем матче регулярного чемпионата SEHA-лиги

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победно завершил регулярный чемпионат SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке заключительного, 18-го тура чемпионы Беларуси играли в хорватском Нашице против местного «Нексе» и взяли верх со счетом 29:26 (17:17).

БГК закончил турнир, набрав 39 очков. Вместе с брестчанами в «Финал четырех» вышли македонский «Вардар», а также хорватские «Загреб» и «Нексе».

Квартет сильнейших 2 и 3 апреля соберется в Бресте и разыграет награды 8-го сезона SEHA-лиги. Город над Бугом второй раз станет хозяином «Финала четырех» этого турнира. Впервые это произошло в 2016 году.

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