БГК имени Мешкова победил «Нексе» в последнем матче регулярного чемпионата SEHA-лиги
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победно завершил регулярный чемпионат
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победно завершил регулярный чемпионат
Сегодня в поединке заключительного, 18-го тура чемпионы Беларуси играли в хорватском Нашице против местного «Нексе» и взяли верх со счетом 29:26 (17:17).
БГК закончил турнир, набрав 39 очков. Вместе с брестчанами в «Финал четырех» вышли македонский «Вардар», а также хорватские «Загреб» и «Нексе».
Квартет сильнейших 2 и 3 апреля соберется в Бресте и разыграет награды 8-го сезона