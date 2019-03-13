БГК имени Мешкова победил «Нексе» в последнем матче регулярного чемпионата SEHA-лиги

Сегодня в поединке заключительного, 18-го тура чемпионы Беларуси играли в хорватском Нашице против местного «Нексе» и взяли верх со счетом 29:26 (17:17).

БГК закончил турнир, набрав 39 очков. Вместе с брестчанами в «Финал четырех» вышли македонский «Вардар», а также хорватские «Загреб» и «Нексе».