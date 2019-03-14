Трефилов сможет вернуться к работе через месяц-два

«Общался сегодня с Евгением Васильевичем. Он молодчина, хорошо выглядит, шутит. Все мысли у него только о гандболе. Его больше всего заботит его любимое дело. Сегодня проводили Евгения Васильевича в Горячий Ключ, где он пройдет реабилитацию. Он в курсе всех новостей по сборной и игрокам, которые приедут на сбор. Сроки возвращения Трефилова к работе будут зависеть от его самочувствия. Главное — не волноваться ему сейчас. Думаю, месяц-два понадобится ему для восстановления», — сказал Шишкарев по телефону.