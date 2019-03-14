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21:07 (мск), источник: Р-Спорт

Трефилов сможет вернуться к работе через месяц-два

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов, перенесший операцию на сердце, сможет вернуться к работе ориентировочно через месяц-два, сообщил РИА Новости президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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Источник: Р-Спорт

Трефилов 19 февраля в Краснодаре перенес операцию на сердце, а 12 марта был выписан из больницы.

«Общался сегодня с Евгением Васильевичем. Он молодчина, хорошо выглядит, шутит. Все мысли у него только о гандболе. Его больше всего заботит его любимое дело. Сегодня проводили Евгения Васильевича в Горячий Ключ, где он пройдет реабилитацию. Он в курсе всех новостей по сборной и игрокам, которые приедут на сбор. Сроки возвращения Трефилова к работе будут зависеть от его самочувствия. Главное — не волноваться ему сейчас. Думаю, месяц-два понадобится ему для восстановления», — сказал Шишкарев по телефону.

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