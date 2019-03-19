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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Международная федерация гандбола назвала лучших игроков мира

Румынка Кристина Нягу («Бухарест») и датчанин Миккель Хансен («ПСЖ») названы Международной федерацией гандбола лучшими игроками 2018 года.

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Источник: Reuters

Нягу получила награду уже в четвёртый раз. Она стала первой гандболисткой, которой покорилась эта вершина. Ранее она признавалась лучшей гандболисткой планеты в 2010, 2015 и 2016 годах. В прошлом году со сборной Румынии она дошла до полуфинала чемпионата Европы. Борьбу за победу в Лиге чемпионов ЕГФ её клуб также прекратил на стадии ½ финала.

Хансен признан лучшим гандболистом мира в третий раз. Ранее награду он уже получал в 2011 и 2015 годах. На чемпионате Европы в составе сборной Дании он занял четвёртое место. В Лиге чемпионов ЕГФ его «ПСЖ» стал третьим.

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