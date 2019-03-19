Международная федерация гандбола назвала лучших игроков мира

Нягу получила награду уже в четвёртый раз. Она стала первой гандболисткой, которой покорилась эта вершина. Ранее она признавалась лучшей гандболисткой планеты в 2010, 2015 и 2016 годах. В прошлом году со сборной Румынии она дошла до полуфинала чемпионата Европы. Борьбу за победу в Лиге чемпионов ЕГФ её клуб также прекратил на стадии ½ финала.