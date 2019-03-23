БГК имени Мешкова сыграет с «Фленсбургом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодняшнюю встречу с лидером бундеслиги подопечные Маноло Каденаса начнут в брестском спорткомплексе «Виктория» в 20.00 (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Ответный поединок за выход в четвертьфинал состоится 31 марта в «Фленс-Арене».

Фаворитом в этом противостоянии специалисты считают «Фленсбург», который уверенно лидирует в чемпионате Германии, одержав 14 побед в 14 проведенных матчах. Перед визитом в Брест оппоненты чемпионов Беларуси 21 марта обыграли на своей площадке «Битигхайм» со счетом 31:22. На предварительном этапе Лиги чемпионов «Фленсбург» занял 3-е место в группе В, пропустив вперед только французский «Пари Сен-Жермен» и венгерский «Сегед».

Брестчане играли в группе А и финишировали на 6-й позиции. Свой последний поединок перед сегодняшней игрой они провели 13 марта, обыграв в гостях хорватский «Нексе» (29:26) в SEHA-лиге. Победитель двухраундовой дуэли между БГК и «Фленсбургом» в ¼ финала сыграет с лучшей командой пары «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — «Веспрем» (Венгрия).

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий «Райн-Левен» 20 марта одолел у себя дома французский «Нант» — 34:32.