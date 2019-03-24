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00:15 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова уступил «Фленсбургу» в 1/8 финала Лиги чемпионов

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов немецкому «Фленсбургу», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшнюю встречу с лидером бундеслиги подопечные Маноло Каденаса начали неплохо, долгое время были впереди, но на перерыв ушли при ничейном счете — 14:14. Вторую половину гости начали очень мощно и довели свое преимущество до 8 мячей — 29:21. Однако брестчане не опустили руки, и в концовке едва не догнали соперников, уступив в итоге всего 2 мяча — 28:30. Самым результативным в составе БГК стал Петар Джоржич, забросивший 6 мячей. Ответный поединок за выход в четвертьфинал состоится 31 марта на «Фленс-Арене». Победитель этой двухраундовой дуэли в борьбе за путевку в «Финал четырех» сыграет с лучшей командой пары «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — «Веспрем» (Венгрия).

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий «Райн-Левен» 20 марта одолел у себя дома французский «Нант» — 34:32.

Украинский «Мотор» в Запорожье сыграл вничью с польским «Виве» из Кельце — 33:33. Белорусские легионеры хозяев забросили 8 мячей: 5 на счету Бориса Пуховского, 3 — у Максима Бабичева. У гостей по 4 мяча забросили белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

Позже хорватский «Загреб» сыграет на своей арене с северомакедонским «Вардаром» из Скопье.

Еще две встречи пройдут в воскресенье, 24 марта: «Висла» (Плоцк, Польша) — «Сегед» (Венгрия), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — «Веспрем» (Венгрия).

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