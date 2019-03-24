БГК имени Мешкова уступил «Фленсбургу» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодняшнюю встречу с лидером бундеслиги подопечные Маноло Каденаса начали неплохо, долгое время были впереди, но на перерыв ушли при ничейном счете — 14:14. Вторую половину гости начали очень мощно и довели свое преимущество до 8 мячей — 29:21. Однако брестчане не опустили руки, и в концовке едва не догнали соперников, уступив в итоге всего 2 мяча — 28:30. Самым результативным в составе БГК стал Петар Джоржич, забросивший 6 мячей. Ответный поединок за выход в четвертьфинал состоится 31 марта на «Фленс-Арене». Победитель этой двухраундовой дуэли в борьбе за путевку в «Финал четырех» сыграет с лучшей командой пары «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — «Веспрем» (Венгрия).