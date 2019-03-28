Василий Филиппов покинул пост главного тренера гандбольного клуба «Спартак»
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Василий Филиппов покинул пост главного тренера московского «Спартака», сообщается на сайте столичного гандбольного клуба.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Василий Филиппов покинул пост главного тренера московского «Спартака», сообщается на сайте столичного гандбольного клуба.
Как отмечается, тренер и руководство клуба расторгли действующий контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Левшин, ранее входивший в штаб Филиппова.
Василий Филиппов тренировал «Спартак» с лета 2017 года, под его руководством клуб завоевал серебро чемпионата России в сезоне-2017/18, а также дважды выходил в финал Кубка России — в прошлом и нынешнем сезоне. В текущем сезоне «Спартак» возглавляет турнирную таблицу суперлиги, имея в активе 35 очков и опережая «Чеховских медведей» на один балл.